«Настраивают против меня». Итальянские соцслужбы отобрали ребенка у матери-одиночки из России

У россиянки Анны Варгановой итальянские соцслужбы забрали пятилетнего сына. Женщина собиралась вернуться с мальчиком на родину. По ее словам, местные соцработники собираются отдать ребенка бездетным итальянцам. «360» попытался разобраться в этой истории.

Как рассказала Анна Варганова «360», в начале августа ее вызвали на собеседование в миграционный центр. Пока она там находилась, ребенка забрали социальные службы.

После этого женщина три дня не знала, где находится ее сын. С тех пор Варганова имеет право два раза в неделю по десять минут разговаривать с мальчиком. При этом соцслужбы пристально следят за их общением.

Ребенок чувствует себя ужасно. Я даже не знаю, где он. Я приезжаю — его ведут как под конвоем. Они настраивают его против меня. Они говорят: «Это мама тебя бросила» Анна Варганова.

Ребенок родился на территории Италии, но при этом у него российское гражданство. Анна является матерью-одиночкой, она родила сына от итальянца, но мужчина отказался признать его.

«Мы с ним всегда прекрасно жили. Он меня любит», — рассказала Анна об отношении сына к себе.

Варганова считает, что ее главной ошибкой было сказать соцслужбам, что она собирается уехать с сыном домой. Ведь в Италии у нее есть только комната в общежитии, а в городе Энгельс живут ее родственники, и есть квартира.

Анна Варганова с сыном. Источник фото: телеканал «360»

Однако россиянка считает, что итальянцы на самом деле обеспокоены не условиями жизни ее ребенка. У социальных служб другая цель.

«Не ребенку они хотят помочь, а заработать. Очень многие бесплодные итальянки ждут не дождутся такого случая», — считает она.

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Эту версию «360» озвучили и в международном общественном движении по защите прав родителей «Русские матери». Представительница организации Ирина Бергсет рассказала, что таких историй в Италии много.

«Россия подписала конвенцию о выдаче детей с российским гражданством любой стране по первому требованию и по решению семейного суда, или как угодно (речь идет о конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Россия подписала ее в 2011 году — прим. ред.). По идее любой человек, [имеющий] чисто российское гражданство (она и ребенок имеют), становятся заложником любой ситуации, любого наговора», — объяснила правозащитница.

Сын Анны. Источник фото: телеканал «360»

Бергсет добавила, что итальянские газеты в настоящее время пишут о так называемом «Деле ангелов и демонов». Оно рассказывает о детях, которых продают в чужие семьи. Соцслужбы зарабатывают на этом деньги. По ее словам, многие женщины на юге Италии бесплодны. Поэтому усыновить ребенка для них — единственный выход.

Маленьких детей отбирают, их легко адаптировать. Есть какой-то [возрастной] ценз. До пяти лет они хорошо покупаются. Богатые итальянские семьи забирают этих детей и воспитывают Ирина Бергсет.

Анна Варганова, которую временно лишили родительских прав, обратилась за помощью в российское посольство в Италии. Там ее попросили перевести на русский язык решение итальянского суда по ее делу. В настоящее время она занимается этим вопросом.

«Ребенок сейчас погибает. Вянет как цветок. Я хочу его спасти и уехать в Россию», — сказала Варганова.