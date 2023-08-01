Мир 01 августа 2023, 04:56 «Относятся как к животным». Наемников из Колумбии избили на Украине РИА «Новости»: сотрудники ГУР Украины избили и унизили колумбийских наемников Telegram-канала президента Украина Владимира Зеленского

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Колумбийские военные советники, обучающие украинских солдат, пожаловались на издевательства со стороны сотрудников ГУР. Видео с доказательствами опубликовал один из пользователей в TikTok, после чего оно распространилось в Telegram-каналах, сообщило РИА «Новости».

На снятых в закрытом помещении кадрах видно, как группа испаноговорящих людей общается на повышенных тонах с сотрудниками ГУР.

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«Здесь вы видите, как ГУР и власти Украины относятся к тем, кто им помогает. Они зашли в балаклавах и *** **** (навесили тумаков — прим. ред.) нашим ребятам», — рассказал автор видеоролика.

На другом видео зафиксировали конфликт из-за нежелания одного из колумбийских военных советников обучать троих украинских военнослужащих. В ходе разговора один из наемников говорит, что исполняет свои задачи, а к ним относятся как к животным.

По его словам, из их группы на Украине погибло уже 25 колумбийцев, а вместо благодарности им приходится сталкиваться лишь с унижениями.

Украинские военные расстреляли иностранного сослуживца, после чего подожгли его еще живым. Таким образом, боевики не хотели, что иностранец попал в плен.