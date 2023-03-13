Мир 13 марта 2023, 10:20 Отношениям США и Китая предрекли обострение из-за генерала Ли Шанфу Bloomberg: США ждет ухудшение отношений с Китаем из-за нового министра обороны КНР РИА «Новости»

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Отношения США и Китая, которые и без того остаются напряженными, могут еще больше обостриться из-за назначения министром обороны КНР генерала Ли Шанфу. Такой прогноз опубликовало агентство Bloomberg.

Росту напряженности между Штатами и КНР поспособствовал сбитый китайский аэростат над Южной Каролиной, а в минувшем году масла в огонь подлил визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

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Представители Минобороны США и Китая не поддерживают контакты с ноября, отметило агентство.

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При этом Ли Шанфу выступает за взаимную интеграцию военных и гражданских ресурсов через сближения компаний и вооруженных сил стран. Поддерживает генерал и военно-дипломатическую работу.

На посту министра обороны Ли Шанфу утвердили 12 марта. Решение приняло Всекитайское собрание народных представителей. Его предшественником был генерал-полковник Вэй Фэнхэ, возглавлявший Народно-освободительную армию Китая с 2018 года.