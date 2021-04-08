Госдеп заявил о желании стабильных отношениях с Россией

Несмотря на «глубокие разногласия» Вашингтон заинтересован в выстраивании предсказуемых и стабильных отношений с Москвой. Так представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал заявление МИД РФ о том, что российский посол Анатолий Антонов не вернется в Соединенные Штаты до нормализации отношений между странами.

Заявление Неда Прайса приводит РИА «Новости».

«Мы говорили, что у нас большие разногласия, но мы также говорили, что хотим стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Даже по мере того, как мы привлекаем Россию к ответственности за ее действия», — сказал представитель Госдепартамента.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возвращение Анатолия Антонова в США «это не вопрос ближайших дней». Все зависит от готовности Белого дома пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Россией.

Российский посол покинул Вашингтон после интервью президента США Джозефа Байдена, назвавшего российского лидера Владимира Путина «убийцей», и пообещавшего, что Москва заплатит за вмешательство в американские выборы.