Фатальной ошибкой для экономики Украины стал отказ от торговых отношений с Россией. При этом Киев умудрился перессориться со всеми соседними государствами, что не могло не сказаться на ситуации внутри республики.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями», — приводит его слова РИА «Новости».

Рабинович предположил, что Украине может дорого обойтись решение поссориться с Белоруссией. По его мнению, Киев должен бороться за каждую гривну, покупать там, где дешевле, и продавать там, где дадут дороже. Депутата возмутила внешняя политика правительства. По его словам, она ударит по карману простых украинцев.

Основной ошибкой Москвы в отношениях с Киевом в 1990-е годы стало отсутствие контроля за выполнением достигнутых договоренностей. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что России нужно было следить за выполнением заключенного в то время Договора о дружбе.