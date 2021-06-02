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    02 июня 2021, 05:36

    Названа катастрофическая ошибка Украины в отношениях с Россией

    Анастасия Кукова

    Фатальной ошибкой для экономики Украины стал отказ от торговых отношений с Россией. При этом Киев умудрился перессориться со всеми соседними государствами, что не могло не сказаться на ситуации внутри республики.

    Названа катастрофическая ошибка Украины в отношениях с Россией

    Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

    «Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями», — приводит его слова РИА «Новости».

    Рабинович предположил, что Украине может дорого обойтись решение поссориться с Белоруссией. По его мнению, Киев должен бороться за каждую гривну, покупать там, где дешевле, и продавать там, где дадут дороже. Депутата возмутила внешняя политика правительства. По его словам, она ударит по карману простых украинцев.

    Основной ошибкой Москвы в отношениях с Киевом в 1990-е годы стало отсутствие контроля за выполнением достигнутых договоренностей. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что России нужно было следить за выполнением заключенного в то время Договора о дружбе.