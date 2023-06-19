Мир 19 июня 2023, 02:03 Отношения США и Китая достигли самой низкой точки Глава МИД Китая Цинь Ган: отношения страны с США находятся в самой низкой точке Freepik

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Американо-китайские отношения сейчас находятся на самой низкой стадии с момента установления дипотношений. Об этом сообщил глава МИД КНР Цинь Ган во время встречи с государственным секретарем Штатов Энтони Блинкеном. Его слова передало Центральное телевидение Китая.

По словам Гана, такой сценарий не соответствует коренным интересам народов двух государств и не отвечает надеждам международного сообщества. Китайская сторона намерена выстроить устойчивое, предвиденное и конструктивное взаимодействие с США. Кроме того, Пекин ждет от Вашингтона рационального и общего понимания.

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Блинкен ответил, что Штаты будут защищать свои ценности и интересы. Он пригласил китайского главу МИД в Вашингтон, чтобы продолжить обсуждения. Цинь Ган ответил согласием.

Госсекретарь США стал первым, кто полетел в Китай, прервав пятилетнее затишье. Встреча прошла на фоне серьезного ухудшения отношений обоих государств из-за множества нерешенных вопросов.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер сообщил, что отношения США и Китая могут испортиться до точки конфликта. Это связано с разными позициями по поводу Тайваня.