Мир 15 июня 2023, 19:25 Отношения с Западом не восстановятся — Дугин Философ Дугин заявил, что нужно изолироваться от Запада Print Screen / Александр Дугин / YouTube

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Отношения России и Запада не восстановятся. РФ необходимо продумывать стратегию радикальной изоляции от США и их союзников, заявил российский философ, политолог, социолог Александр Дугин, написал Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Они нас сейчас отсекли. Надо сказать, это не вы нас отсекли, это мы вас отсекли», — сказал он на полях ПМЭФ-2023.

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Дугин пояснил, что если Россия будет ждать, что коллективный Запад вот-вот снимет санкции, то страна начнет проигрывать, потому что ожидания будут обмануты. По мнению философа, РФ надо планировать, что отношения с Западом никогда не восстановятся — это будет правильным.

Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении Александра Дугина. Заочно философу и патриоту России предъявили обвинения по двум статьям: о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и геноциде.