Мир 06 августа 2023, 02:03 Отношения с Польшей оценили на Украине Подоляк: Украина будет «дружить» с Польшей только до конца боевых действий piqsels

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Украина намерена считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий в стране. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала «Дом».

Подоляк назвал Польшу максимально близким партнером и другом на сегодняшний день. Он отметил, что в принципе, так будет до конца боевых действий.

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«После конца, конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее», — сказал Подоляк.

Украина, как добавил советник главы офиса президента страны, будет защищать свои интересы «максимально жестко». Нынешние публичные конфликты с Польшей и обвинения в неблагодарности, по его словам, не окажут влияния на объемы вливаний вооружений для ВСУ.

Обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что Украина может потерять ряд европейских союзников из-за действий президента страны Владимира Зеленского. Как отметил журналист, Украина оказалась в довольно тяжелой ситуации из-за ситуации на фронте, а также истерик украинского лидера по поводу поддержки со стороны Польши и Великобритании.