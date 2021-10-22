Эксперт оценил желание Чехии наладить отношения с Москвой

Отношения Чехии и России трудно назвать хорошими. По этой причине они вряд ли испортятся еще сильнее. Таким мнением поделился председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Чешские власти решили пересмотреть отношения с Москвой. Одним из изменений станет принятие «закона Магнитского», накладывающего ограничения на подозреваемых в нарушении прав человека. Эксперт подчеркнул, что отношения двух стран никогда не отличались стабильностью и теплотой. Он напомнить, что на данный момент Россия признала недружественными лишь две страны — Чехию и США.

«Поэтому трудно говорить о том, что происходит что-то принципиально новое. Я думаю, что отношениям двух стран трудно ухудшиться, поскольку они сейчас практически не существуют и сведены к минимуму. Сейчас это зафиксируется, если они примут какие-то специальные законы», — сказал Лукьянов.