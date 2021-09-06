Макрон предложил президенту Ирана изменить отношения с Францией

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Он предложил Раиси наладить отношения двух стран. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Макрон в ходе разговора с Раиси указал на необходимость развивать и углублять сотрудничество между Ираном и Францией. Он также призвал пересмотреть отношения двух стран», — рассказали в пресс-службе Ирана.

Политики обсуждали политическую, экономическую и культурную сферы. По данным пресс-службы, президент Ирана положительно отнесся к предложению Макрона.