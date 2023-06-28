Мир 28 июня 2023, 17:38 Отношения России и Запада назвали борьбой миров Глава МИД Лавров: Россия больше не может полагаться на договоренности с западными странами РИА «Новости»

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Россия больше не может полагаться на договоренности с Западом, поскольку между сторонами происходит «борьба миров». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Глава МИД напомнил о словах президента России Владимира Путина. Глава государства много раз говорил, что страна открыта к сотрудничеству, обратил внимание руководитель дипломатического ведомства. При этом, что касается бывших западных партнеров, РФ не может рассчитывать на соглашения с ними, даже на имеющие юридический характер, указал Лавров.

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«Это такая борьба миров», — отметил министр.

Ранее Лавров заявил об одержимости Запада сохранением гегемонии и осознанием уверенности в собственной правоте. Глава министерства иностранных дел сообщил, что западные страны стремятся внедрить и увековечить свои правила на глобальной арене, однако эти постулаты подрывают международное право.