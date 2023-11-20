Мир 20 ноября 2023, 10:20 Отношения России и Великобритании оказались в самом глубоком кризисе за всю историю МИД: отношения России и Великобритании переживают самый глубокий кризис РИА «Новости»

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Власти Великобритании настроены окончательно свернуть сотрудничество с Россией в сфере экономики и торговли, заявил РИА «Новости» директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев. По его оценке, отношения двух стран переживают один из самых глубоких кризисов за всю историю.

Возможности нормализовать российско-британские отношения сейчас нет, добавил Беляев. По мнению дипломата, виной кризиса стал последовательный курс властей Великобритании по нанесению ущерба, разрушающего ткань двустороннего сотрудничества.

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«Достаточно упомянуть британские инсинуации вокруг "дела Александра Литвиненко" и провокацию с „отравлением“ Скрипалей», — заметил собеседник агентства.

Кроме того, как указал Беляев, Лондон давно стал безопасным убежищем для таких террористов, как Ахмед Закаев, и площадкой для подрывной деятельности русофобов во главе с признанным иноагентом Михаилом Ходорковским*.

Дипломат также обратил внимание, что Великобритания продолжает всестороннюю поддержку властей Украины, осуществляя поставки продукции своего ВПК, а также проводя подготовку украинских военных.

* признан иноагентом в России