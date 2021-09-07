Американист рассказал, как восстановить отношения России и США

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский рассказал, что нужно предпринять, чтобы улучшить отношения между Россией и США. Об этом сообщила газета «Известия».

По его словам, следует начать с дипломатии. Например, улучшить работу дипслужб.

«Если говорить об урегулировании дипломатического кризиса, нужно начать с возвращения дипломатической собственности, которая была незаконно отобрана (США у России — прим. ред.)», — подчеркнул Лозанский.

Также он выразил мнение, что сейчас у Штатов нет цели наладить отношения с Россией.