За последние 30 лет отношения США и России достигли самой низкой точки. При этом стороны хотят исправить ситуацию. Американский посол назвал улучшение отношений своей главной задачей.

По словам посла США в России Джона Салливана, низшая точка в отношениях Москвы и Вашингтона наступила впервые со времен окончания холодной войны. При этом он добавил, что намерен остановить спад и улучшить ситуацию.

«Я не могу сказать вам, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий», — приводит слова посла РБК.

Салливан отметил, что совместная работа российской и американской сторон — «абсолютная необходимость». Кроме того, он назвал такое сотрудничество своей приоритетной задачей. Посол признал, что у Москвы и Вашингтона есть разногласия, но "это не значит, что у нас нет обязанности поддерживать контакты с другой стороной».

Джон Салливан приехал в Москву 16 января. Позже он заявил, что хочет развивать сотрудничество с Россией в сферах афганского и корейского урегулирования, исследованиях космоса и Арктики.