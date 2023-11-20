Мир 20 ноября 2023, 11:51 Отношения России и Китая выдержали испытания международными сложностями — Си Цзиньпин Си Цзиньпин: отношения РФ и КНР прошли испытания сложностями обстановки в мире РИА «Новости»

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Китайско-российские отношения выдержали испытания трудностями международной обстановки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в приветствии участникам X Диалога «Единой России» и Коммунистической партии Китая. Обращение зачитал глава отдела международных связей ЦК Компартии КНР Лю Цзяньчао.

Си Цзиньпин отметил, что мир вступил в новый период турбулентности и преобразований.

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«Китайско-российские отношения выдержали испытания стремительными изменениями международной обстановки», — обратил внимание председатель КНР.

Китайский лидер напомнил, что в 2024 году его страна и РФ отметят 75-летие установления дипломатических отношений. КНР готова твердо развивать с Россией двусторонние отношения в духе вечного добрососедства, а также всестороннего стратегического взаимодействия в интересах обоих государств, указал Си Цзиньпин.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжаном Юся в Москве. Во время встречи глава государства попросил передать привет Си Цзиньпину.