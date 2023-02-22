Мир 22 февраля 2023, 14:42 Отношения России и Китая выдержали давление извне — Ван И Представитель КПК Ван И заявил о стабильном развитии отношений России и Китая Пресс-служба Кремля

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Российско-китайские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И. По его словам, сотрудничество двух стран не направлено против других государств, сообщил ТАСС.

Во вторник, 22 февраля Ван И встретился с президентом Владимиром Путиным.

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«Наши отношения не направлены против третьих сторон и, конечно, не подвержены и не поддаются давлению третьих сторон», — подчеркнул член Политбюро ЦК Компартии КНР.

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Китайский дипломат добавил, что у России и КНР есть «очень крепкий фундамент» в разных сферах, включая экономику, политику и культуру. По мнению Ван И, у стран есть «очень богатый опыт» во взаимоотношениях.

Российские и китайские власти вместе поддерживают демократизацию международных отношений, отметил Ван И. Эта деятельность отвечает интересам большинства стран, добавил он.

Ранее член Политбюро ЦК Компартии Китая встретился с главой МИД Сергеем Лавровым. Во время беседы с министром иностранных дел Ван И заявил, что КНР привержена развитию отношений с РФ.