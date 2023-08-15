Мир 15 августа 2023, 11:08 Отношения России и Китая стали более чем союзническими — Шойгу Министр Шойгу: отношения КНР и РФ превзошли уровень стратегических связей РИА «Новости»

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На фоне недружественных действий США Россия и Китай укрепили связи и вывели отношения на новый уровень. Министр обороны Сергей Шойгу заявил на XI Московской конференции по международной безопасности в Подмосковье, что они продолжат развивать сотрудничество. Его выступление показали «Известия».

Он напомнил, что НАТО объявил Россию и КНР стратегическими противниками. Реальные шаги Пентагона, по словам министра, указывали на стремление обеспечить себе преимущество в военном противостоянии.

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«В этих условиях двусторонние отношения между Россией и Китаем по всем параметрам превзошли уровень стратегических связей, став более чем союзническими», — заявил он.

Сергей Шойгу заявил, что страны НАТО нарастили военное присутствие в Африке, Латинской Америке и Азии. США начали модернизировать там свои базы. Министр предупредил, что в ответ на активность альянса Россия и Белоруссия усилят собственное сотрудничество на базе Союзного государства.