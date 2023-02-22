Эксклюзив 22 февраля 2023, 13:20 Отношения России и Китая — не братские. Политолог подтвердил амбиции азиатской республики в Европе Политолог Мезюхо: Китай наладил партнерство с Россией, но одновременно устремился в Европу Unsplash

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Китай построил с Россией партнерские, но не братские отношения. Он налаживает с ней экономическое сотрудничество, но одновременно старается сохранить партнеров на Западе, сказал «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Надо взглянуть правде в лицо и сказать о том, что у России и Китая не братские отношения. Но в последнее время, последние годы и десятилетия, они выработали подлинно партнерские связи, основанные на взаимовыгодном экономическом и политическом сотрудничестве», — объяснил он.

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У России и Китая происходит постепенное сближение интересов по ряду вопросов. В основе этих отношений — личная договоренность между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Иван Мезюхо рассказал, что Китай отстаивает свои национальные интересы, а Россия — свои.

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КНР старается лавировать. В своей внешней политике китайское правительство хочет совершить маневр, который позволит сохранить экономическое взаимодействие с Россией и не потерять давних партнеров в Европе.

Мы стали свидетелями сближения двух стран. Этому способствует недальновидная политика Запада по противостоянию им. Может быть, оно движется не в такой геометрической прогрессии, в какой мы хотели бы, но, по крайней мере, оно существует. Иван Мезюхо Политолог

Он подтвердил, что Китай в последние годы все чаще стал заявлять о своих правах на независимую внешнюю политику. Иван Мезюхо считает, что это обстоятельство наоборот отдалио его от Запада, который привык смотреть на КНР с позиции колониального прошлого. Такой взгляд уже не соответствует геополитической ситуации в мире.

«Китай сегодня в своих заявлениях пытается быть настолько сбалансированным, чтобы не испортить отношения с Россией, а это уже много», — заявил политолог.

Газета The New York Times уличила Китай в ведении двойной внешнеполитической игры. Руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И объехал Евросоюз, чтобы наладить экономическое сотрудничество, но на встрече в России договорился противостоять запугиванию.