Мир 15 февраля 2023, 13:17 Отношения России и Китая назвали стабилизирующим фактором мира Глава МИД Лавров назвал беспрецедентным уровень доверия в отношениях России и Китая РИА «Новости»

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Стратегическое партнерство России и Китая достигло самой высокой точки уровня доверия. Отношения двух стран стали стабилизирующей и закрепляющей основой многополярного мира, который сегодня формируется. Об этом на заседании правительственного часа в Госдуме заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он добавил, что сотрудничество двух стран продолжится в будущем для того, чтобы еще больше укрепить фундамент полицентричной архитектуры.

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«Вместе с китайскими друзьями мы работаем над упрочнением двустороннего стратегического партнерства, достигшего исторически беспрецедентно высокого и доверительного уровня», — привел слова Лаврова ТАСС.

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Министр отметил, что также Россия продолжает развивать «особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией». Лавров подчеркнул, что это официальное название отношений двух стран. Кроме того, продолжают укрепляться связи с дружественными государствами на всех континентах.

Лавров подчеркнул, что достигнуть такого уровня равноправного сотрудничества удалось благодаря выбранному президентом России Владимиром Путиным курсу на отстаивание национальных интересов и открытость страны. Глава МИД подчеркнул, что все попытки государств Запада изолировать Россию от остального мира полностью провалились.