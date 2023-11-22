Мир 22 ноября 2023, 12:41 Отношения России и Китая достигли пика Спикер Госдумы Володин передал Си Цзиньпину добрые пожелания от Путина РИА «Новости»

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Россия и Китай стали стратегическими партнерами и друзьями, отношения стран достигли пика. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал об этом на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, сообщил ТАСС.

Володин передал добрые пожелания от президента Владимира Путина. Он заявил, что во многом благодаря контактам между лидерами Китай и Россия стали не только стратегическими партнерами, но и друзьями.

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«[Отношения между] Россией и Китаем находятся на пике развития. И во многом это, конечно, благодаря тому, что отношения между Владимиром Владимировичем Путиным и вами, уважаемый председатель, настолько доверительные, и они обеспечивают развитие во всех сферах сотрудничества», — сказал председатель Госдумы.

Российская делегация прилетела в Китай 21 ноября, сообщил RT. Визит продлится три дня. Чиновники обсудили развитие межпарламентского сотрудничества, укрепление экономических связей, посетили школу «Шицзя» в Пекине. Вячеслав Володин встретился с китайским коллегой Чжао Лэцзи.