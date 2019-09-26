Французы относились к Шираку скептически, как, впрочем, и к любому своему президенту. Для граждан этой страны в принципе не привычно «преклоняться перед государственными структурами». Тем не менее бывший лидер обладал хорошей репутацией, отметил Познер.

Был эрудированным и любил Россию. Гусман назвал смерть Ширака печалью всего мира Подробнее

«С точки зрения многих, Ширак был не худшим президентом. Это был государственный деятель, а не мелкий политикан. Он был хорошо образован и прекрасно говорил, а кроме того, был очень обаятельным человеком. Просто обаяшка, и в этом смысле он многим нравился», — рассказал телеведущий.

Он назвал Ширака деголлевцем. Познер напомнил, что Де Голль отказался отправлять Францию в НАТО из-за собственной ядерной программы. И Ширак придерживался этой же точки зрения. Бывший президент «жестко настаивал» на том, что Франция — великая держава со своими интересами, которые нужно отстаивать.

По мнению Познера, при Шираке отношения между Россией и Францией были намного лучше, чем сегодня. Это может быть связано с тем, что и сама РФ при Борисе Ельцине была другой, «менее направленной на отстаивание своих национальных интересов и неготовой вступать в противоборство с Соединенными Штатами». В то же время Франция, как и многие другие страны Европы, давно утратила самостоятельность.

«Был таким, каким французы хотели видеть президента». Касьянов вспомнил Жака Ширака Подробнее

«Что ни говори, а сегодня Европа уже не имеет своей позиции в отношении России, в том числе отдельные европейские страны. Они все выстроились вслед за США, как пудель следует за своим хозяином», — добавил Познер.

Жак Ширак возглавлял Францию с 1995 по 2007 годы. До этого он почти 20 лет занимал пост мэра Парижа.