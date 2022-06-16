Отношения ЕС и России достигли самой низкой точки за все прошлые годы. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Его слова процитировал ТАСС.

Он сказал об этом во время выступления на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Она прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. Чижов отметил, что, несмотря на ухудшение взаимоотношений, обе стороны не стремятся полностью прекращать сотрудничество.

«Что касается наших отношений, то они на низшей точке за все время не только моей работы [на посту постпреда], но и вообще за все время их существования. Конечно, мы не хлопаем дверью, но и они тоже побаиваются хлопать дверью, потому что, как ни крути, но Евросоюз остается нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером», — сказал он.

При этом он отметил, что обе стороны понимают невозможность «отката» к прежнему уровню партнерства. По его словам, будущее взаимоотношений России и Европы зависит именно от ЕС. Он сказал, что Евросоюзу необходимо пересмотреть текущие установки относительно РФ. Только в таком случае отношения улучшатся.

Ранее Чижов заявил, что если ЕС примет седьмой пакет антироссийских санкций, Европу ждут неутешительные последствия. Это заявление дипломата процитировал RT.