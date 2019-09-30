Отношения России и Австрии после выборов в безопасности. Помешать могут только «Зеленые»

«Австрийская народная партия» бывшего канцлера Себастьяна Курца победила на внеочередных парламентских выборах с результатом 38,4% голосов.

Результаты выборов удивили многих, рассказал «360» профессор Университета Инсбрука Герхард Манготт. Прогнозы делались разные, но в итоге народная партия Себастьяна Курца получила большинство, а это значит, что она имеет преимущество и может заставить другие партии согласиться на свои условия при формировании коалиции.

А вот для социал-демократов выборы оказались чудовищным провалом. Они получили 21,5% голосов, а значит — второе место.

Российский посол поздравил Курца с победой на выборах в Австрии Подробнее

«Меньше голосов, чем на этих выборах, у них не было никогда. Это говорит о разладе внутри партии. Памела Ренди-Вагнер неплохой руководитель, но многие не видят ее в роли национального лидера», — рассказывает Манготт.

Также это провал и для крайне правых из Австрийской партии свободы. Они потеряли даже больше голосов, чем получалось по опросам, получив всего 17,3%. Их рейтинг упал буквально в последнюю неделю перед выборами из-за скандала с растратами средств.

Каким будет новое правительство?

А вот для партии «Зеленые» выборы оказались успехом. Они на четвертом месте, но именно «Зеленые» — наиболее вероятные претенденты на коалицию с правящей АНП. Правда, разногласий между ними также много.

«Особенно это касается подхода к вопросам об изменении климата, миграции и решении социальных проблем, — рассказывает Манготт. — Думаю, самый большой спор при формировании коалиции коснется именно миграционной темы. Курц заимствовал подход к этому вопросу у крайне правой Партии свободы. Учитывая, как расходятся позиции по миграции у народной партии и у „Зеленых“, я не исключаю, что коалиция может не получиться».

Нельзя исключить и возможности коалиции между Партией свободы и АНП. Если провалятся переговоры между Народной партией и «Зелеными», то Курц снова может обратиться к крайне правым и создать с ними коалицию в Австрии.

Отношения с Россией

Традиционно теплые отношения между Москвой и Веной вряд ли остынут, полагает Герхард Манготт. «Я не думаю, что стоит ожидать каких-то радикальных перемен в отношениях с Россией», — уверен профессор. Основной курс на диалог не поменяется, останется направленным на восстановление отношений. И Австрия, и Россия заинтересованы в этом.

Впрочем, некоторые корректировки все же возможны — в зависимости от того, какую коалицию сформирует партия Курца. Все партии Австрии — сторонники политики диалога, но взгляды на Москву у всех разные.

«Некоторым исключением можно считать „Зеленых“, так как они придерживаются большей демократизации и более пристально следят за соблюдением прав человека в России. Это может несколько повлиять на политику в отношении России», — рассказал профессор «360».