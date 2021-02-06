Отношения ЕС и России назвали «далекими от удовлетворительных»

Отношения Евросоюза с Москвой далеки от удовлетворительных, но дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми. Так считает верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Свое мнение он высказал, комментируя итоги визита в Россию.

«Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных», — привело РИА «Новости» слова из распространенного заявления главы европейской дипломатии.

Жозеп Боррель находился в Москве с визитом 4–6 февраля. Во время пребывания в российского столице глава европейской дипломатии встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций.

Накануне Боррель поздравил Россию с созданием «Спутника V» и его эффективностью. Он выразил надежду, что ЕС в будущем сертифицирует российскую вакцину. По его словам, создание «Спутника V» означает, что у мира теперь есть больше инструментов для борьбы с пандемией. Боррель добавил, что в Европе не хватает вакцин от коронавируса, поэтому дополнительные поставки не помешают.