Мир 29 января 2023, 08:33 Пусть проявят уважение. МИД объяснил отказ от консультаций с Японией по промыслу у Южных Курил МИД: Россия отказалась от консультаций с Японией по промыслу у Южных Курил piqsels

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Россия не станет согласовывать с Японией межправительственные консультации по соглашению о морском промысле для рыбаков этой страны в районе Южный Курил. Отношения России и Японии деградировали после начала спецоперации, пояснили РИА «Новости»в МИД РФ.

Японский промысел в районе южных Курильских островов регулирует соглашение двух стран от 1998 года. Антироссийские меры, предпринятые Японией, «со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой» этого соглашения, подразумевавшего укрепление и развитие добрососедства, пояснили в МИД. Япония «бежит впереди паровоза», опережая санкционные инициативы Запада: она ввела уже 15 пакетов персональных и секторальных санкций против России. В МИД РФ констатировали, что это «нарушение всех норм и правил международного права». Кроме того, японская сторона выслала группу российских дипломатов.

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Именно поэтому российская сторона информировала Японию о том, что не может согласовать межправительственные консультации. В посольстве Японии сообщили, что намерены добиваться переговоров по этому вопросу. Однако в МИД России указали, что «категорически не приемлют» протестов.

«Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений», — подчеркнули в министерстве.