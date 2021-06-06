В Чехии не увидели предпосылок для улучшения отношений с Россией

Урегулирование российско-чешских отношений в ближайшем будущем не будут выравнены, это иллюзорное представление. Москва и Прага находятся в сложной фазе, но нужно рассматривать перспективы взаимодействия между странами.

Об этом в эфире телеканала CNN Prima News заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

«На будущей неделе я обращусь к председателям всех [представленных в парламенте республики] политических партий, чтобы они назначили своих экспертов по вопросам внешней политики, и я в МИД организую закрытые круглые столы по теме чешско-российских отношений», — приводит его слова ТАСС.

Министр подчеркнул, что перед парламентскими выборами 8–9 октября Прага нуждается в выработке единой позиции по этой проблеме.

Кулганек также отверг возможность дальнейшего сокращения числа сотрудников посольства России. По его словам, не следует понижать это дело до уровня «гонки по высылке дипломатов».

Он напомнил, что Прага призывала Москву исключить Чехию из списка недружественных стран.

На днях глава Ростеха Сергей Чемезов исключил отношение России ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чешские власти обвинил российские спецслужбы в причастности к инциденту. По его мнению, обвинения всплыли после многих лет ради провокации и обострения отношений между двумя странами.