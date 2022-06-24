Глава Еврокомиссии исключила нормализацию отношений с Путиным

Евросоюз не сможет возобновить нормальные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление в эфире украинского телеканала ТСН заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что власти ЕС уже ввели шесть санкционных пакетов, направленных на подрыв российской экономики. По ее словам, эффект от введенных ограничений со временем начнет только нарастать.

«Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным», — заявила фон дер Ляйен.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все попытки России предложить западу сотрудничество по совместному решению проблем с поставками продовольствия оказались бесполезны.

Министр отметил, что страна предлагала честное взаимодействие по направлениям, которые касаются имеют взаимный интерес, но страны Запада этого не захотели.