Боррель обвинил Россию в ухудшении отношений с ЕС

Глава Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель признал неудовлетворительными отношения между Россией и ЕС. В этом он обвинил РФ.

Об этом дипломат заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, сообщила «Газета.ru».

«Министры подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом», — сказал он.

По словам Борреля, отношения с РФ строятся на следовании Минским соглашениям, налаживании контактов ЕС со странами СНГ, а также сдерживании России при сохранении временного сотрудничества по некоторым вопросам. При этом, как отметил дипломат, в прошлом эти пять принципов не показали своей эффективности. Однако менять их ЕС не планирует, потому что, по словам Борреля, потребности Евросоюза не изменились.

Сотрудничество России и ЕС станет одной из главных тем на ближайшем Европейском совете.

Ранее Боррель приезжал в Россию и хорошо отзывался о вакцине «Спутник V».