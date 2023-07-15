Мир 15 июля 2023, 23:03 Отношение Зеленского к контрнаступлению резко изменилось — СМИ Tagesschau: президент Украины Владимир Зеленский снизил ожидания от контрнаступления ВСУ Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Изменения в поведении и риторике президента Украины Владимира Зеленского насчет контрнаступления ВСУ заметили в Германии. Киев больше не питает особых надежд на успехи в наступательных действиях, пришли к выводу журналисты немецкой информационной программы Tagesschau.

Поводом стало пятничное видеообращение украинского лидера. Речь идет о фразе Зеленского, в которой он призвал радоваться «каждому маленькому успеху».

Реклама

«Мы должны быть благодарны каждому отвоеванному километру, каждому маленькому успеху», — сказал глава украинского государства.

Издание отметило изменения в риторике президента. Как отметили журналисты, это наводит на мысль, что ВСУ столкнулись со сложностями. И Киев больше не возлагает на контрнаступление таких надежд, какие были в самом начале.

Ранее о трудностях наступления украинской армии предупредил экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус. По его мнению, солдатам ВСУ нелегко приходится на поле боя. Они практически лишены возможности атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления, перед которыми лежат плотные минные поля.