15 июля 2023, 23:03
Отношение Зеленского к контрнаступлению резко изменилось — СМИ
Tagesschau: президент Украины Владимир Зеленский снизил ожидания от контрнаступления ВСУ
Изменения в поведении и риторике президента Украины Владимира Зеленского насчет контрнаступления ВСУ заметили в Германии. Киев больше не питает особых надежд на успехи в наступательных действиях, пришли к выводу журналисты немецкой информационной программы Tagesschau.
Поводом стало пятничное видеообращение украинского лидера. Речь идет о фразе Зеленского, в которой он призвал радоваться «каждому маленькому успеху».
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«Мы должны быть благодарны каждому отвоеванному километру, каждому маленькому успеху», — сказал глава украинского государства.
Издание отметило изменения в риторике президента. Как отметили журналисты, это наводит на мысль, что ВСУ столкнулись со сложностями. И Киев больше не возлагает на контрнаступление таких надежд, какие были в самом начале.
Ранее о трудностях наступления украинской армии предупредил экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус. По его мнению, солдатам ВСУ нелегко приходится на поле боя. Они практически лишены возможности атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления, перед которыми лежат плотные минные поля.
Германия
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