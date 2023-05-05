Мир 05 мая 2023, 04:17 Отношение Запада к Зеленскому резко поменяется после провала контрнаступления — СМИ The Conversation: провал контрнаступления ВСУ лишит Зеленского поддержки Запада Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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Провал контратаки, разрекламированной Украиной, резко изменит отношение лидеров США и Запада к президенту Владимиру Зеленскому и украинскому кризису в целом. По мнению обозревателя The Conversation Клаудии Лоренцо Рубьеры, киевский режим рискует лишиться поддержки своих союзников.

«Если контрнаступление окажется неудачным, партнеры Украины, которые поддерживали ее оружием, обучением войск и помощью, вполне могут склониться к варианту урегулирования конфликта путем переговоров», — написала автор статьи.

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Рубьера отметила, что чаще всего, когда говорят о военных потребностях Украины, вспоминают танки и авиацию, но они, по ее мнению, не смогут удерживать территорию. Для этого нужны сухопутные силы.

Также журналистка отметила, что наступление обходится гораздо дороже, чем оборона. При чем во всех смыслах. Нужно больше человеческих ресурсов и военной техники. Высока вероятность, что силы ВСУ начнут быстро растворяться, что приведет к моральному разложению в рядах украинских сил.