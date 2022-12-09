09 декабря 2022, 07:50
Отношение Шольца к России сочли глупым
Читатели Focus раскритиковали канцлера Германии Шольца за отношение к России
Немецкие читатели популярного издания Focus обрушились с критикой на немецкого канцлера Олафа Шольца за его отношение к России. Свое мнение они высказали в комментариях к материалу издания в Twitter.
Журналисты издания рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности добиться безопасности в Европе без учета мнения российской стороны, тогда как Шольц готов обсуждать лишь проблемы Украины.
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«Слова умный и Шольц противоречат друг друга, их нельзя ставить в одно предложение», — написал пользователь под именем ZH8242.
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Другой подписчик Ggebh64 добавил, что Макрон переживает за собственный народ больше своего немецкого коллеги, который приготовился к хаосу в ФРГ.
«Олаф уже не совсем понимает, где он находится и что происходит! Франция договорится с Россией и без участия Шольца, который только и пляшет под американскую дудку. Это самое глупое, что можно сделать», — подчеркнул Anti_prop.
Ранее российский лидер Владимир Путин провел переговоры с Шольцем, призвав недопустить новые поставки оружия на Украину.
Германия
Россия
Олаф Шольц
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