Мир 09 декабря 2022, 07:50 Отношение Шольца к России сочли глупым Читатели Focus раскритиковали канцлера Германии Шольца за отношение к России РИА «Новости»

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Немецкие читатели популярного издания Focus обрушились с критикой на немецкого канцлера Олафа Шольца за его отношение к России. Свое мнение они высказали в комментариях к материалу издания в Twitter.

Журналисты издания рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности добиться безопасности в Европе без учета мнения российской стороны, тогда как Шольц готов обсуждать лишь проблемы Украины.

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«Слова умный и Шольц противоречат друг друга, их нельзя ставить в одно предложение», — написал пользователь под именем ZH8242.

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Другой подписчик Ggebh64 добавил, что Макрон переживает за собственный народ больше своего немецкого коллеги, который приготовился к хаосу в ФРГ.

«Олаф уже не совсем понимает, где он находится и что происходит! Франция договорится с Россией и без участия Шольца, который только и пляшет под американскую дудку. Это самое глупое, что можно сделать», — подчеркнул Anti_prop.

Ранее российский лидер Владимир Путин провел переговоры с Шольцем, призвав недопустить новые поставки оружия на Украину.