Отношение эстонцев к русским улучшилось

Представитель СМИ въезжал в Эстонию из России и был настроен предвзято. Он думал, что столкнется с негативным отношением к россиянам. Махешвари приезжал в Прибалтийскую страну пять лет назад и тогда замечал негостеприимность.Теперь же все изменилось. Журналиста удивило поведение эстонцев, которые свободно говорили по-русски. Местные жители вели себя «непринужденно и раскованно». Американец также видел в ресторане русскоязычное меню.

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Сотрудник издания написал об изменениях в отношениях двух стран в положительную сторону.

Друг журналиста в Эстонии подтвердил изменение отношения к россиянам в его стране. В «самом русском городе Эстонии» Нарве проходят культурные уикенды, на которые приезжает президент Керсти Кальюлайд. Лидер страны хочет «сломать некоторые стереотипы населения», написало РИА ФАН.

«Если прежде в отношениях с Россией Эстония была одним из самых агрессивных государств, то сейчас она стала региональным голубем мира», — рассказал Махешвари.

По его мнению, Эстония смогла перезагрузить отношения с Россией.