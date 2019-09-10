«Отмороженный ястреб-русофоб ушел на пенсию». Причиной отставки Болтона назвали работу на территории СНГ

Болтон уже довольно давно и прилично раздражает Трампа тем, что ведет собственную игру и нечасто ставит его в известность по тем или иным вопросам. В том числе Болтон развил бурную деятельность на постсоветском пространстве, что определенным образом раздражало и российскую сторону. Видимо, пора ему на пенсию, сегодня он туда и отправлен. Алексей Мартынов политолог

Трамп уволил Джона Болтона Подробнее

Мартынов добавил, что не знает к чему приведет эта отставка.

«Посмотрим. Но то, что с такого важного направления Трамп убирает отмороженного совершенно русофоба и ястреба Болтона, — то очевидно, что это к чему-то приведет. Надо, правда, будет еще посмотреть, кто займет его место. Тогда мы сможем строить прогнозы», — сообщил собеседник «360».

10 сентября Дональд Трамп объявил об отставке Джона Болтона. Президент США выразил благодарность своему советнику за работу. Имя нового советника по национальной безопасности глава государства пообещал сообщить на следующей неделе.