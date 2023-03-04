Мир 04 марта 2023, 14:27 Отметим салютом из «Калибров». Медведев предсказал судьбу танкового завода на Украине Медведев: Россия отметит салютом из «Калибров» появление танкового завода на Украине РИА «Новости»

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Разговоры о возможном строительстве концерном Rheinmetall танкового завода на Украине — примитивный троллинг киевского режима, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предупредил, что если объект все-таки появится, ответ не заставит себя долго ждать.

«Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением», — заметил Медведев.

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По его словам, это событие Россия отметит должным образом — салютом из «Калибров» и других «пиротехнических устройств».

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Ранее о планах построить на Украине завод по производству новейших танков заявил глава оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер. По его словам, предприятие сможет выпускать до 400 боевых машин Panther в год.

Стоимость проекта составит около 200 миллионов евро. Паппергер отметил, что переговоры с украинскими властями очень многообещающие. Решение о строительстве могут принять в ближайшие два месяца, заключил он.