Отмену коронавирусных ограничений в Нью-Йорке отметили салютом

Ограничения по коронавирусу отменили в Нью-Йорке для тех, кто прошел вакцинацию. В честь этого был дан салют. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Уточняется, что около 70% местных жителей уже были провакцинированы хотя бы первой дозой препарата.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев объяснил, как работает вакцина от COVID-19. Он рассказал, что она, как и все вакцины, защищает от тяжелых форм течения болезни.