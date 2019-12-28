Отмените Netfliх! Бразильцы вышли на протесты из-за комедии об Иисусе-гее

В случившемся призналась группа «Народное повстанческое командование большой бразильской семьи интегралистов», которая вместе с бразильцами выступает против комедии «Первое искушение Христа», рассказывающей про Иисуса-гея, и призывает отказаться от подписки на стриминговый сервис.

В социальных сетях быстро распространяется хештег #CanceloNetflix («Отмените Netflix»). Его используют те, кто бойкотировал свою подписку на сервис — пользователи выкладывают скриншоты, на которых видно, что они перестали оплачивать услуги компании и удалили свою учетную запись на сайте. В Twitter тег набрал более 110 тысяч упоминаний.

В декабре на сайте Change.org появилась петиция с требованием снять комедию из каталога Netflix. В настоящее время под ней подписалось более 2,3 миллиона подписей.