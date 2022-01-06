Отменены ближайшие рейсы из аэропорта в Нур-Султане

Все ближайшие рейсы из аэропорта «Нурсултан Назарбаев» были отменены. Об этом сообщил ТАСС.

По данным источника, около аэропорта ведут дежурство военные на бронетехнике. Охрана не пропускает в терминал провожающих, в него могут войти только пассажиры.

Также отменены рейсы в направлении Алма-Аты. Охранники на вопрос, как можно добраться до этого города говорят, что не знают.

Как уточняет на своем Telegram-канале издание Sputnik, рейсы отменены до 12:00 по местному времени.

Ранее стало известно, что в Алма-Аты началась антитеррористическая операция. Протестующие были взяты в кольцо в центре города военными на БТР, сообщалось о перестрелке.

Напомним, изначально причиной протестов в ряде городов Казахстана было повышение стоимости топлива, в частности сжиженного газа.

Президент республики принял решение отправить правительство в отставку и ввести госрегулирование на цену газа, однако погромы не прекратились.