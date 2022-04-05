Санкции против России и призывы «отменить» русскую культуру на самом деле являются подготовкой к войне. Свои мысли по этому поводу «360» высказал журналист Гия Саралидзе.

Собираются «отменить» всю русскую культуру. Вместе с Пушкиным, Чеховым, Толстым, Достоевским. Русским балетом. Сейчас, по мнению министра культуры Польши, всему этому в мировом пространстве места нет. Знаете, это ведь часть по большому плану расчеловечивания русских людей и страны, где живут русские люди, вообще граждане России многонациональной. Это часть того, чтобы сделать этих людей обезличенными.

Без культуры, без Пушкина, без Толстого, без Чехова. Это просто некое такое отребье мировое, с которым можно делать все, что угодно. С этой «культурной отменой» связано вообще все, что сейчас происходит по отношению к нашей стране. Все те рестрикции в области экономики, культуры, спорта, космоса, не важно. Этой страны не должно быть, а значит, с ее населением, с гражданами этой страны можно делать все, что угодно. На самом деле, это подготовка к войне. После подобных высказываний, а особенно, конечно, действий, когда начинают бомбить Белград, Дамаск, Тегеран, не важно, любую столицу любой страны, потому что там не люди, потому что там не люди, там просто население, которое не имеет ни культуры, ни истории. Так что если не наша армия и не наш флот, нас бы уже давно бомбили.