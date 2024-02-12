12 февраля 2024, 01:08
«Отмечены смертью». Российские бойцы нашли эффективный способ срывать атаки дронов ВСУ
Риттер: российская армия уничтожает украинских операторов БПЛА, срывая их атаки
Армия ВС РФ срывает атаки беспилотников Украины на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил бывший разведчик из США Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue works.
По его словам, украинские войска решили накопить нужное количество беспилотников, чтобы сорвать атаку ВС России. Однако российские военные придумали, как противостоять этому.
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«Этот метод заключается в выслеживании операторов дронов. Сейчас оператор дронов — самая опасная работа на Украине, потому что ты отмечен смертью», — сказал Риттер.
Он отметил, что ВСУ не хватает снарядов для артиллерии, военные не могут их чем-нибудь заменить. Без огневой поддержки пехота Украины уязвима перед артиллерийскими обстрелами российской армии.
Ранее Скотт Риттер заявил, что западные государства не отправят украинской стороне F-16, потому что не верят в их победу над ВС России. Запад не хочет увидеть, как сбивают истребители американского производства.
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