Мир 12 февраля 2024, 01:08 «Отмечены смертью». Российские бойцы нашли эффективный способ срывать атаки дронов ВСУ Риттер: российская армия уничтожает украинских операторов БПЛА, срывая их атаки Unsplash

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Армия ВС РФ срывает атаки беспилотников Украины на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил бывший разведчик из США Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue works.

По его словам, украинские войска решили накопить нужное количество беспилотников, чтобы сорвать атаку ВС России. Однако российские военные придумали, как противостоять этому.

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«Этот метод заключается в выслеживании операторов дронов. Сейчас оператор дронов — самая опасная работа на Украине, потому что ты отмечен смертью», — сказал Риттер.

Он отметил, что ВСУ не хватает снарядов для артиллерии, военные не могут их чем-нибудь заменить. Без огневой поддержки пехота Украины уязвима перед артиллерийскими обстрелами российской армии.

Ранее Скотт Риттер заявил, что западные государства не отправят украинской стороне F-16, потому что не верят в их победу над ВС России. Запад не хочет увидеть, как сбивают истребители американского производства.