«Отмазка для Европы». Экс-депутат Рады объяснил закрытие «Миротворца»

«По требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы „Миротворца“», — сообщила администрация сайта.

Все данные, ранее опубликованные на сайте, остаются в открытом доступе. Причины прекращения его работы не освещались.

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Алексей Журавко уверен, что закрытие «Миротворца» ничего не изменит.

«Не обольщайтесь, сайт закрыт, но данные, собранные в разделе „Чистилище“, будут видны. Считаю, что это просто тупая отмазка для Европы, а на самом деле ничего не изменится. Я вчера внимательно слушал выступление [президента Украины Владимира] Зеленского по итогам встречи „нормандской четверки“, не менее внимательно слушал, о чем говорил [глава МВД Украины Арсен] Аваков, и сделал неутешительные выводы. Судя по всему, ничего хорошего ждать не приходится», — заявил бывший депутат.

По его словам, Аваков и Антон Геращенко создадут новые ресурсы, где будут размещать аналогичную информацию.

«Рейтинг президента неуклонно падает, а вся банда его противников — [экс-президент Украины Петр] Порошенко, [руководители оппозиционных партий Юлия] Тимошенко и [музыкант и политик Святослав] Вакарчук, которые ненавидят Зеленского, будут его тупо подставлять, создавая очередные расстрельные списки. Так что с закрытием „Миротворца“ ничего не кончилось, борьба продолжается», — заявил Журавко.

Напомним, что писатель и публицист Олесь Бузина, а также украинский политик Олег Калашников были убиты после публикации их данных на «Миротворце». Расследование убийств результатов не дало. Также, по некоторым данным, украинские пограничники отказывали в посещении Украины внесенным в списки сайта.