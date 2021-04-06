Отложенное начало Рамадана в Дагестане объяснили

В Дагестане до 12 апреля отложили объявление о начале Рамадана. Задержку объяснили тем, что дагестанские ученые-богословы современными календарями движения небесных тел не пользуются.

Официальный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве муфтий Шафиг Пшихачев рассказал РИА «Новости», что движение луны ученые отслеживают самостоятельно.

«Дагестан всегда так делает. Они до последнего дня Шаабана (месяц Шаабан предшествует месяцу Рамадан — прим. ред.) смотрят, отслеживают движение луны», — сказал он.

Пшихачев назвал ситуацию обычным явлением — так происходит не в первый раз. Богословы «стараются реально отслеживать появление новой луны». Раньше, напомнил муфтий, лунных календарей не было, как и точного подсчета движения небесных тел. Представители разных мусульманских общин сами следили за старой луной и за новолунием. После его появления, с утра следующего дня, объявляли начало Рамадана.

«Но сейчас благодаря тому, что есть новейшие достижения техники и науки, мы можем заранее определить движение небесных тел. И, в принципе, следовать календарю тоже можно, потому что ислам приветствует науку», — заметил муфтий.

Москва и многие субъекты РФ определяют начало поста по лунному календарю. В некоторых местах отслеживают это самостоятельно.

«В Дагестане вот такая практика сложилась», — пояснил Пшихачев. Оба способа, уточнил он, нормам шариата не противоречат.