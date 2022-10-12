Взрывы и отключение света произошли в Сумской области | 360°

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Взрывы и отключение света произошли в Сумской области

Власти Сумской области заявили о взрывах и отключениях света в регионе

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Власти Сумской области Украины заявили о взрывах, случивших у объектов инфраструктуры. В результате этого произошло аварийное отключение электроэнергии в некоторых районах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Украинские СМИ написали, что 247 потребителей с утра остаются без света. Аварийное отключение электроэнергии случилось в Сумском и Шосткинском районах.

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Также стало известно об ударах по энергетической инфрастуктуре в Днепропетровской области, все произошло в Каменском районе.

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Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергетическая инфраструктура страны с понедельника, 10 октября, пострадала примерно на 30%.

Россия начала наносить удары по инфрастуктуре в разных регионах Украины10 октября. Это стало ответом на теракт, произошедший 8 октября на Крымском мосту. По данным ФСБ, за ним стояли украинские спецслужбы.

Взрывы

Украина

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