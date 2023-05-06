06 мая 2023, 08:44
«Отличное видео». Американцы оценили ролик Минобороны России о службе по контракту
Американский журналист Хинкл восхитился видеороликом Минобороны о российской армии
Журналист из США Джексон Хинкл оценил ролик Минобороны России о службе в армии по контракту, заметив, что русские справились бы с защитой Родины лучше американцев. Об этом он написал на своей страничке в Twitter.
Он указал на колоссальную разницу между тем, как рекламируют службу в вооруженных силах Россия и Соединенные Штаты. Журналист отметил, что в рекламных роликах США о призыве фигурируют трансгендеры, рассказывающие об операциях по смене пола.
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«Русские придерживаются более традиционного подхода. Я знаю, кого бы я предпочел видеть защитником своей страны», — написал Хинкл.
Мнение журналиста поддержали пользователи Сети. Некоторые похвалили видеоролик, другие выразили сожаление о том, как слабо выглядят американские военнослужащие на фоне русских воинов.
Глава Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер ранее указал на военную мощь России, несмотря на потери в специальной военной операции. Он отметил, что РФ представляет ядерную «экзистенциальную угрозу» Соединенным Штатам.
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