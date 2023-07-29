Мир 29 июля 2023, 11:32 «Отлично!» Гашек обрадовался депортации российской теннисистки Экс-голкипер «Спартака» Гашек поблагодарил Чехию за депортацию теннисистки из России РИА «Новости»

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Экс-голкипер ряда клубов НХЛ, хоккейного клуба «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек не стал скрывать, что обрадовался депортации российской теннисистки, приехавшей на турнир в Прагу. В своем посте в Twitter он поблагодарил чешские власти за этот шаг.

«Отлично! Спасибо. Теперь я прошу, чтобы <…> министерство внутренних дел Чехии выступило с четким заявлением: если российские или белорусские спортсмены въедут в нашу страну, они будут немедленно депортированы», — написал Гашек.

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Он попросил затем оперативно выложить эту информацию на сайты МИД и МВД Чехии.

Российская теннисистка собиралась принять участие в хардовом турнире категории WTA-250, однако ее остановили в аэропорту и быстро приняли решение о депортации. Имя девушки не обнародуется. Директор соревнований Мирослав Малый заявил, что спортсменку отправили домой, и то же самое ждет других россиян и белорусов, которые захотят прилететь в Прагу.

Ранее, в июне, Чехия запретила спортсменам из России и Белоруссии участие в соревнованиях на своей территории, а своим командам — выступать в России.