Мир 04 марта 2024, 13:55 «Откупоривает шампанское». Журналисты заявили о «подарке» Путину от Запада SRF: Путин открыл шампанское из-за ссоры Германии и Франции IMAGO/www.imago-images.de/globallookpress

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Конфликт между Францией и Германией в вопросе поддержки Украины стал «подарком» для президента России Владимира Путина. Об этом сообщило издание SRF.

По словам журналистов, когда два важнейших партнера Украины в Европе громко спорят на открытой сцене, это неизбежно играет на руку российскому лидеру. Он никогда не упускал возможности «воспользоваться слабостью европейских стран», добавили авторы материала.

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«Путин в данный момент откупоривает шампанское», — подчеркнули журналисты.

В статье также отметили, что французский президент Эммануэль Макрон вслух размышлял о размещении западных сухопутных войск на Украине. Но глава государства тут же получил выговор со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

«Французы всегда произносят красивые речи, но в конечном итоге в них очень мало содержания», — сообщили сотрудники СМИ.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль ранее заявила, что западные войска давно находятся на Украине. Они занимаются тренировкой местного спецназа.