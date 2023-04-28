Мир 28 апреля 2023, 02:33 «Откуда у них столько артиллерии». Украинские военные пожаловались на превосходство российской армии NYT: бойцы ВСУ пожаловались на превосходство российской армии РИА «Новости»

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Бойцы ВСУ признают превосходство российской армии, даже несмотря на поставки странами Запада оружия. Об этом написали в своей статье обозреватели The New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк.

«Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты. Мы даже не можем покинуть свои позиции, настолько интенсивен огонь», — рассказал изданию рядовой ВСУ Павел.

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Авторы материала отметили, что бойцы ВСУ понимают, что поставляемое Западом оружие не гарантирует им успех, поскольку Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике.

«У русских есть танки, у них есть БМП и БТР. Мы не можем пойти на них с винтовками», — заявил боец ВСУ.

По его словам, украинским военным нужна «тяжелая техника на земле и поддержка в воздухе».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о взятии всех позиций украинских военнослужащих в Марьинке под огневой контроль армии России. По его словам, российские бойцы ликвидируют представителей вооруженных формирований Украины.