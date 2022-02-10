Открывший вич вирусолог Люк Монтанье умер во Франции

Во Франции в возрасте 89 лет умер известный французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии по медицине Люк Монтанье. Престижную премию он получил за свое открытие 1983 года — именно Монтанье обнаружил вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщила газета Monde.

Открытие он сделал вместе с коллегой Барре-Синусси. Монтанье не стало во вторник, 8 февраля. Он скончался в городе Нейи-сюр-Сен под Парижем.

Монтанье в последние годы прославился тем, что открыто выражал свое мнение о коронавирусе. Он говорил, что опасная инфекция могла быть разработана в лабораторных условиях.

Впервые на тему COVID-19 Монтанье выступил еще в апреле 2020 года. Он сказал в интервью французскому телеканалу CNews, что вирус вирус SARS-CoV-2 «содержит элементы вируса ВИЧ», вызывающего СПИД. Ученый пожаловался, что группе его коллег из Индии не позволили опубликовать большое исследование на эту тему.

Профессор также постоянно выражал уверенность, что коронавирус создали искусственно. Предположительно, в лаборатории Уханя в Китае. Ученый считал, что там пробовали создать вакцину против СПИДа, и произошла утечка.