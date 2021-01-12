Открытку с фразой «Путин сделал это!» получил директор компании по кибербезопасности в США

Сотрудники американского Федерального бюро расследования (ФБР) расследуют факты получения по электронной почте главой компании FireEye Кевином Мандиа открыток с текстом «Смотрите-ка, это русские!» и «Это сделал Путин!». Фирма расследует хакерские атаки на американские компании и предприятия.

По данным Reuters, Мандиа получил послания, когда компания начала работать над инцидентом со взломом около 50 компаний в конце 2020 года. Агенты считают, что отправители открыток ознакомились с внутренней информацией о кибератаках еще до ее обнародования. Скорее всего, послания должны были отвлечь внимание сотрудников FireEye.

Существует предположение, что открытки могут быть связаны с российской разведкой. Неназванный источник сообщил, что подобная тактика для внешней разведки России не характерна, но «времена быстро меняются». Еще один собеседник агентства, бывший разведчик, рассказал, что открытка напомнила ему о методах киберкомандования США. Перед прошлыми выборами в Конгресс в 2018 году они рассылали российским хакерам сообщения с надписью: «Берегись, мы видим тебя».

Эксперт компании Rand Corporation Тодд Хелмус сообщил, что получил подобную открытку в 2019 году, после показаний по делу о российской дезинформации.

Некоторые эксперты считают, что авторы открыток хотели потроллить компанию FireEye, и сбить со следа ее специалистов.

Как бы там ни было, сотрудники компании, которая борется с хакерами, так и не смогли определить, имеют ли они отношение к российским хакерам. Это ставит под сомнение ее способность отслеживать источники кибератак.

Компания FireEye известна тем, что сумела выследить российскую хакерскую группу Solorigate после того, как она использовала уязвимости фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds.

FireEye также тесно сотрудничала с Microsoft, чтобы отследить атаку, поразившую как минимум восемь федеральных агентств, включая министерство финансов и торговли.

В США допустили, что к этой атаке причастны хакеры из России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва здесь ни при чем. Он напомнил, что Россия не раз предлагала Вашингтону возобновить диалог по кибербезопасности, но получила «категорический отказ».