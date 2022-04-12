Депутат Госдумы анонсировал много шокирующих открытий в Мариуполе

В Госдуме раскрыли мотивы украинских националистов в Мариуполе. Депутат от Крыма Михаил Шеремет предположил в беседе с РИА «Новости», что бойцы могут укрывать там военных инструкторов НАТО и представителей спецслужб западных стран.

«Именно их так упорно защищают украинские военнослужащие и нацбаты», — заявил парламентарий.

Он уличил НАТО в создании на востоке Украины плацдарма для нападения на Россию. По словам Михаила Шеремета, страны альянса занимались этим последние восемь лет, и российская спецоперация сорвала их планы. Депутат уверен, что в Мариуполе случится много шокирующих мировое сообщество открытий.

Официально ни одна из стран не отправила на Украину своих солдат, однако военные нашли на освобожденных от ВСУ территориях не только иностранное оружие, но и европейское обмундирование. Кроме того, там были обнаружены секретные документы о разработке биологического оружия в рамках военной американской программы.