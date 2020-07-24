Открытие мечети Айя-София в Греции и на Кипре ознаменовал траурный колокольный звон

Траурный колокольный звон из-за открытия мечети Айя-София прозвучал на Кипре и в некоторых городах Греции. Около тысячи лет собор Святой Софии был самым большим христианским храмом в мире.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на архиепископию Кипра, в колокола на острове начали бить в полдень. Траурный звон по решению архиепископа Хризостома звучал пять минут «в связи с произвольным, недопустимым и преступным превращением турками собора Святой Софии в мечеть».

По данным греческого агентства церковных новостей «Ромфея», траурный звон по решению местных митрополитов раздался утром в городах Серры и Патры. В связи с открытием мечети в соборе Святой Софии во время вечернего богослужения в кафедральном храме в Афинах прочитает акафист «Защитница».

24 июля в Стамбуле состоялось открытие мечети Айя-София. Там впервые за 86 лет прошел пятничный намаз, в котором принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Храм Святой Софии основал византийский император Юстиниан I в 537 году. В 1453 году османы переделали его в мечеть. С 1934 года до 10 июля 2020 года Айя-София была музеем. Высший административный суд Турции отменил решение Кемаля Ататюрка о превращении мечети в музей.